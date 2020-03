De geplande afschakeling van het analoge televisiesignaal in de regio Amersfoort en Twente door Ziggo gaat op 6 mei aanstaande niet door. Ziggo had de abonnees in deze regio wel op de hoogte gesteld van het uitfaseren van het analoge televisiesignaal per 6 mei. Deze afschakeling gaat echter door het coronavirus niet door.

Afschakeling uitgesteld

Eerder was al bekend geworden dat de geplande afschakeling van het analoge televisiesignaal in de regio’s Noord-Holland (24 maart), Zuid-Limburg (7 april) en Tilburg (21 april) niet doorgaat. Het stoppen met het afschakelen van analoge televisie signalen valt onder de maatregelen die Ziggo heeft genomen in verband met het coronavirus.

“In contact blijven”

“We vinden het belangrijk dat onze klanten onbezorgd in contact blijven met familie, vrienden en collega’s. Hierbij ligt onze hoogste prioriteit nu bij het voorkomen en verhelpen van storingen en het garanderen van de netwerkcapaciteit. Ook zijn er minder mensen beschikbaar om telefonische vragen te beantwoorden en worden onze monteurs niet (of anders) ingezet. We zetten geplande werkzaamheden aan ons netwerk tijdelijk stop.”, aldus woordvoerder Hans den Heijer van VodafoneZiggo tegenover deze website.

“Geen afschakeling”

“Daarom zal, in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, het analoge tv-signaal voorlopig niet worden afgeschakeld in de regio’s Noord-Holland, Zuid-Limburg, Tilburg, Amersfoort en Almelo-Hengelo-Enschede. Zodra er een nieuwe datum voor deze regio’s bekend is, zullen wij onze klanten informeren.“, aldus Den Heijer.

Extra televisiezenders

Ziggo biedt in verband met de maatregelen die zijn genomen tegen het verspreiden van het coronavirus ook een aantal extra diensten. Zo zijn de televisiezenders van Film1 voorlopig gratis te zien en zijn er diverse kinderzenders gratis te zien. Daarnaast kunnen klanten met een Mediabox gratis gebruiken van het on-demand aanbod van Film1.

Meer informatie via www.ziggo.nl/klantenservice/coronavirus