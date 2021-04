Ziggo heeft sinds vandaag in haar hele verzorgingsgebied het analoge tv-signaal uitgeschakeld. Afgelopen nacht is in de laatste regio waar het analoge tv-signaal nog werd aangeboden het signaal uitgeschakeld.

“Veel veranderd”

“3,9 miljoen Ziggo klanten genieten van een volledig digitaal tv-aanbod in super scherpe beeldkwaliteit”, aldus Ziggo in een persbericht. “Door de jaren heen is er veel veranderd op tv-gebied. Het beeld ging van zwart-wit naar kleur, de antennes verdwenen van de daken en vanaf vandaag is er een eind gekomen aan het analoge tv-signaal. Naast het kijken op een televisiescherm, kijken mensen ook steeds meer op mobiel of tablet“, aldus het bedrijf.

Per regio

Ziggo startte in april 2018 haar ”Schakelmee” campagne met het omschakelen naar volledig digitale kabeltelevisie. Toen werd in de regio Capelle aan den IJssel als eerste regio het analoge tv-signaal stopgezet door de aanbieder. Vannacht is in de regio’s Oost-Groningen en Oost-Drenthe het analoge televisiesignaal uitgeschakeld. Hiermee is in het gehele verzorgingsgebied het analoge tv-signaal uitgeschakeld.

Capaciteit

De aanbieder gaat de capaciteit die vrij komt door het uitschakelen van het analoge tv-signaal inzetten voor andere diensten zoals sneller Internet en meer digitale televisiezenders.

Analoge radio

Zoals eerder bekend is geworden gaat Ziggo ook stoppen met het doorgeven van het analoge radiosignaal. In de regio Capelle aan den IJssel is het analoge radiosignaal inmiddels stopgezet. In de komende periode wordt in meer regio’s het analoge radiosignaal stopgezet.

