Ziggo: Opzeggen FOX Sports Eredivisie per direct mogelijk

Provider Ziggo hanteert voorlopig geen opzegtermijn van een maand voor het opzeggen van de sportzender FOX Sports Eredivisie. Dit alles in verband met de coronacrisis.

Geen voetbal

Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland wordt er in ieder geval tot 1 juni niet gevoetbald in de Eredivisie en de Keukenkampioen Divisie. Hierdoor heeft FOX Sports Eredivisie een aangepaste programmering zonder live voetbal. Voor FOX Sports Eredivisie is vaak een aanvullend abonnement nodig.

Abonnement

Bij Ziggo kost een abonnement op FOX Sports Eredivisie 17,95 euro per maand. Aangezien er voorlopig geen live voetbal te zien is op de sportzender is het voor abonnees een reden om de sportzender tijdelijk op te zeggen.

Opzegtermijn

Wanneer klanten van Ziggo via het portaal Mijn Ziggo een opzegging van hun abonnement op FOX Sports Eredivisie doorvoeren wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd.

Coulance

In verband met de buitengewone omstandigheden maakt Ziggo nu een uitzondering. Bij abonnees die direct contact opnemen met de klantenservice van de provider wordt het abonnement per direct ontbonden. De klantenservice van Ziggo is via diverse kanalen te bereiken.

De provider geeft wel aan dat het portal Mijn Ziggo niet wordt aangepast en hier wordt dus nog steeds een opzegtermijn van een maand gehanteerd.

Horeca

Eerder deze week kwamen er al klachten van horeca-ondernemers die hun zakelijke abonnement van FOX Sports willen opzeggen.