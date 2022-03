De sportkanalen van Ziggo Sport Totaal zijn dit weekeinde gratis te zien voor alle klanten van Ziggo met digitale televisie.

Topsport

Van 17 tot en met 21 maart staan alle zes Ziggo Sport Totaal kanalen tijdelijk open voor alle Ziggo-klanten. “Het wordt een weekend vol topsport, met onder meer Barcelona-Real Madrid, Monaco-PSG, MotoGP, F1-samenvattingen, slotdag Six Nations, AS Roma-Lazio Roma, FA Cup, finale Indian Wells, IndyCar, BNXT League, topgolf en nog veel meer.”, aldus Ziggo. Klanten zonder interactieve mediabox of CI+ kunnen genieten van alle Ziggo Sport Totaal zenders via de gratis Ziggo GO app.

Kanalen

Ziggo Sport Totaal is het premium sportpakket van Ziggo, met Ziggo Sport Select (401), Voetbal (402), Golf (403), Racing (404), Docu (405) en Tennis (406).

