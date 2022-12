Vandaag, zondag 18 december, om 12:00 uur worden 3FM-dj’s Barend, Sophie en Rob opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort voor Serious Request editie 2022.

Het Vergeten Kind

3FM Serious Request zamelt dit jaar samen met jou en heel Nederland geld in voor Het Vergeten Kind. Van 18 t/m 24 december draaien 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen 24 uur per dag verzoekplaten voor geld vanuit het Glazen Huis in Amersfoort. Dit zodat Het Vergeten Kind hun belangrijke werk nog beter kan doen en licht kan brengen in het leven van 100.000 vergeten kinderen.

Langskomen

Dit jaar staat Het Glazen Huis in Amersfoort. Het huis waar Barend, Sophie en Rob de hele week plaatjes voor geld zullen draaien. Het terrein is 24/7 geopend voor bezoek. Het Glazen Huis staat bij De Nieuwe Stad, het adres is: Oliemolenhof 106, 3812 PB Amersfoort.

Kijken en luisteren

3FM Serious Request is 24 uur per dag live te volgen. Natuurlijk via de radiozender 3FM en de website van de radiozender en haar sociale media. De actie is ook te volgen via NPO 1 extra (kanaal 81). Deze zender is bij vrijwel alle aanbieders tijdelijk opgenomen in het digitale basispakket.

Meer informatie: www.npo3fm.nl/thema/serious-request