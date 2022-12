Zaterdagavond kwam er een einde aan Serious Request editie 2022 op NPO 3FM. De afgelopen week is in totaal €2.345.107,- opgehaald voor Het Vergeten Kind. NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen zaten een week lang opgesloten in het Glazen Huis in De Nieuwe Stad in Amersfoort om geld in te zamelen voor Het Vergeten Kind, de stichting die opkomt voor kinderen in Nederland die opgroeien in een thuissituatie met heftige problemen.

“Fantastisch bedrag”

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “Wat hebben we een fantastisch bedrag opgehaald voor Het Vergeten Kind. Ik heb zoveel bewondering voor Sophie, Rob en Barend: de oprechtheid, hun doorzettingsvermogen én teamspirit. Ze hebben geweldige radio gemaakt die raakt tot diep in je hart: hartverwarmende gesprekken aan de brievenbus, de kleinste en grootste acties in heel het land en natuurlijk de unieke muzieksmaak die Nederland liet horen in de tienduizenden nummers die zijn aangevraagd voor Het Vergeten Kind. Het hele 3FM-team gloeit van trots dat we zoveel vergeten kinderen een lichtpuntje kunnen bieden. Nederland bedankt!”

De Warmste Week

De Warmste Week, de solidariteitsactie van de Vlaamse openbare omroep VRT die dit jaar in het teken stond van armoede, heeft 5.081.675 euro opgebracht.

Viva for Life

Viva for Life, de solidariteitsactie van de Franstalige Belgische openbare omroep RTBF tegen kinderarmoede, heeft een recordbedrag van iets meer dan 8 miljoen euro opgebracht. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt.

