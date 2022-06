Vanaf maandag, 6 juni, staan diverse radiozenders in het teken van de Week van de Digitale Radio. Op veel radiozenders kunnen luisteraars DAB+-radio’s winnen.

Digital Radio NL

De week is een initiatief van Digital Radio Nederland (NL), het samenwerkingsverband van publieke en commerciële radiozenders, voor de promotie van digitale radio via de ether in Nederland. Jaarlijks wordt er de ‘Week van de digitale radio’ gehouden waarin onder andere luisteraars radio’s met DAB+-mogelijkheden kunnen winnen.

DAB+

DAB+ is de digitale opvolger van de analoge etherontvangst via de FM. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle radiozenders gaan uitzenden via de digitale ether en de analoge FM-zenders worden uitgeschakeld. In Nederland is nog geen datum genoemd wanneer een dergelijke “switch off” gaat plaatsvinden.

Aanbod

De afgelopen periode is het aanbod van radiozenders in de digitale ether landelijk uitgebreid met meer dan tien nieuwe radiozenders. Dit komt door het in gebruik nemen van een nieuw landelijk commercieel DAB+-netwerk waarop zenders als 538 Classics, Veronica Vintage, Joe 70s & 80’s, Kink Classics en Qmusic Top 40 te horen zijn.

Acties

Diverse radiozenders geven tijdens de ‘Week van de digitale radio’ prijzen weg in de vorm van radio’s met DAB+-ontvangst.

Prijzen

Digital Radio NL geeft tijdens de deze week ook dagelijks prijzen weg via haar Facebook-pagina. “Plaats onder het bericht op de Facebook pagina van Digital Radio jouw antwoord op de multiplechoicevraag. Dagelijks maken we de winnaar van de DAB+ radio bekend op onze Facebook pagina en op deze actiepagina. Wie weet geniet jij binnenkort van méér radiostations op DAB+ in digitale geluidskwaliteit“, aldus Digital Radio NL op haar website.