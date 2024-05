Het aanbod van radiozenders via de digitale ether (DAB+) is gewijzigd in diverse regio’s in Nederland.

Layzer en Candlelight Radio

In de regio Almere/Flevoland zijn de radiozenders Layzer en Candlelight Radio uit de digitale ether verdwenen. De radiozenders waren te horen via het lokale digitale netwerk op kanaal 10C in de regio Almere / Flevoland en delen van Noord-Holland.

Stilte

In de regio Den Haag begon de radiozender C-Dance op 1 december jl. met haar uitzendingen op DAB+ via het digitale netwerk voor de gemeenten Den Haag en Rijswijk op kanaal 5C. De radiozender nam de DAB+-vergunning over van radiozender Hollands Palet. Na een aantal weken dancemuziek is het nu al geruime tijd stil op het kanaal van C-Dance.

In de regio Zoetermeer/Lansingerland/Capelle aan den Ijssel zendt Arrow Bluesbox Radio al geruime tijd “stilte” uit via het netwerk op kanaal 12D. De radiozender is nog wel te beluisteren via andere lokale DAB+-netwerken en Internet.

Zuid Nederland

Door wijzigingen in het DAB+-aanbod bij onze Vlaamse zuiderburen zijn de radiozenders Crooz FM en POTZ niet meer via de digitale ether te beluisteren in delen van Zuid Nederland. POTZ is nog wel te horen als online themazender van TOP Radio.