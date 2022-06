Komend weekeinde wordt in de Ziggo Dome het dartsevenement Dutch Darts Masters gehouden. Het toernooi is live te zien via Viaplay.

Dutch Darts Masters

Tijdens het toernooi zijn Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price, James Wade, Michael Smith, Jonny Clayton, Dimitri van den Bergh en Fallon Sherrock te bewonderen in de Ziggo Dome. De aanwezige Nederlandse tourcardhouders zijn: Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena, Martijn Kleermaker, Jeffrey de Zwaan, Maik Kuivenhoven en Ron Meulenkamp.

Dutch Darts Masters maakt deel uit van de PDC’s World Series of Darts 2022 en brengt acht van ’s werelds beste spelers face-to-face met acht Nederlandse gekwalificeerden in een knock-out format. De Nederlandse drievoudig PDC-wereldkampioen Michael van Gerwen en regerend wereldkampioen Peter ‘Snakebite’ Wright voegen zich bij een line-up van dartende supersterren.

Viaplay

Met ingang van dit jaar zijn alle dartswedstrijden van de PDC te zien bij de streamingdienst Viaplay. PDC organiseert samen met Viaplay dit evenement. Het evenement is zowel vrijdag als zaterdag aanstaande vanaf 19.00 uur te volgen via de streamingdienst.