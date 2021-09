Eerste woning in Nieuwegein aangesloten op glasvezelnetwerk KPN

In Nieuwegein is de eerste woning aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk van KPN. In totaal worden er bijna 30.000 huishoudens en bedrijven in Nieuwegein voorzien van een aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Kabels

Op het moment is er in Nieuwegein 53 van de 176 kilometer gegraven en 386 van de 1.028 kilometer glasvezelkabel de grond in gegaan. Bewoners zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gestart in de wijk Blokhoeve en zijn momenteel bezig in de straat Nederhoeve. Naar verwachting is de hele wijk in medio september 2021 aangesloten. Hierna volgen de wijken Jutphaas Wijkersloot, Galecop, Batau, Doorslag en Fokkesteeg.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.