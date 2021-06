KPN breidt glasvezel uit naar Nieuwegein en Hengelo

KPN gaat in Nieuwegein glasvezel aanleggen. KPN sluit steeds meer gemeenten aan op haar glasvezelnetwerk. In Hengelo zijn inmiddels al een groot aantal aansluitingen gerealiseerd.

Van start in Nieuwegein

De glasvezelaanleg in Nieuwegein is onlangs gestart in de wijk Blokhoeve. KPN verwacht eind 2023 / begin 2024 nagenoeg alle huishoudens in Nieuwegein aangesloten te hebben op het glasvezel netwerk van KPN. In totaal wordt er in Nieuwegein 176 kilometer gegraven en gaat er 1.028 kilometer glasvezelkabel de grond in. De uitrol van glasvezel wordt uitgevoerd door de aannemer Spitters

Hengelo

In Hengelo zijn inmiddels een groot aantal aansluitingen op het glasvezelnetwerk van KPN gerealiseerd. Nog dit jaar is het grootste deel van de stad aangesloten met een glasvezel-internet verbinding. KPN startte in juli 2019 met de aanleg van glasvezel in Hengelo. Het project omvat circa 30.000 adressen, waarvan er op dit moment al ruim 12.000 zijn aangesloten. De graafwerkzaamheden in de straten van Hengelo zijn grotendeels afgerond.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd.