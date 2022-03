Nederland streamde de afgelopen dagen de start van het nieuwe Formule 1 seizoen op internet. Daardoor was het ritme van het Grandprix weekend duidelijk zichtbaar op het netwerk van aanbieders als KPN en Ziggo. Tijdens de race noteerde KPN ruim 25% meer internet verkeer aldus het bedrijf in een persbericht.

Met ingang van dit raceseizoen zijn de races van de Formule 1 te zien via de streamingdiensten Viaplay en F1TV Pro. Voor een groot deel van de Nederlanders betekent dat de races via een streamingdienst de huiskamer binnenkomen en dat brengt extra netwerkverkeer met zich mee.

In het vaste internetverkeer van KPN zijn pieken zichtbaar wanneer de coureurs op de baan in actie komen. Zo valt op dat er ook al op vrijdag om 13.00 en 16.00 uur naar de vrije trainingen wordt gekeken. Ook de derde vrije training op zaterdag wordt goed bekeken, evenals de kwalificatie. Op zondag wordt er massaal naar de race gekeken, terwijl op datzelfde moment de voetbalklassieker Ajax-Feyenoord ook veel publiek weet te trekken.

Ook op het mobiele netwerk van KPN was zondag een piek zichtbaar, deze werd eveneens veroorzaakt door de combinatie van de voetbalklassieker Ajax-Feyenoord en de Formule 1 race. Vanaf 14.30 uur is duidelijk meer dataverkeer zichtbaar wanneer er wordt afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. “Vervolgens zie je dat dit nog verder toeneemt wanneer om 16.00 uur Nederlandse tijd de lichten op groen gaan in Bahrein. Gezamenlijk zorgde dit op zondagmiddag kort na de start van de race voor ruim 50% meer mobiel dataverkeer dan normaal.“, aldus KPN.

Klanten van Ziggo hebben op zondag 20 maart voor een record in internetverkeer gezorgd op het vaste netwerk. Hiermee sneuvelt het vorige record van afgelopen januari. De nieuwe piek kwam tot stand doordat veel klanten de start van het Formule 1-seizoen in Bahrein keken en er een update verscheen van een populaire game. Het internetrecord is zondagmiddag met een kleine 6% verder aangescherpt.

