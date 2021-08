Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV live te volgen op radio en tv

Vanavond wordt er gestreden om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd tussen Ajax en PSV is live te volgen op radio en televisie.

Johan Cruijff Schaal

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt vanavond om 20.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De wedstrijd is uitgebreid te volgen op radio en televisie.

FOX

De wedstrijd is live te zien op FOX. De voorbeschouwing op de zender begint om 19.00 uur en de wedstrijd zelf. Het commentaar bij de wedstrijd is in handen van Evert ten Napel. Ten Napel verzorgt vanavond voor de laatste keer het commentaar bij een voetbalwedstrijd op televisie. Bij de Johan Cruijff Schaal zaterdag wordt commentator Ten Napel vergezeld door presentator Milan van Dongen, analisten Arnold Bruggink, Kenneth Perez en Marciano Vink en verslaggever Pascal Kamperman.

ESPN

De wedstrijd is ook te volgen via ESPN. Daarnaast is de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal de eerste wedstrijd die via ESPN UHD wordt uitgezonden. “Dat betekent een sterk verbeterde beeldkwaliteit voor de ESPN-kijkers die bij hun tv-aanbieder toegang hebben tot dit kanaal en een TV en settopbox bezitten die dit ondersteunen. Uitzendingen van ESPN UHD worden aangeboden in HDR, bevatten meer kleuren en worden met twee keer zoveel frames per seconde doorgegeven”, aldus ESPN in een persbericht. ESPN UHD wordt momenteel aangeboden door Ziggo, KPN, SKV, Breedband Helmond, Trined en Kabeltex.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen op NPO Radio 1 via het programma Langs de Lijn. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd

via Internet.