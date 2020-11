Kerstmuziek in Vlaamse digitale ether via Joe Christmas

Sinds vandaag is de pop-up zender JOE Christmas te beluisteren in de digitale ether (DAB+) in Vlaanderen.

Kerst

De tijdelijke themazender van Joe vervangt de themazender Best of BE. De radiozender is in Vlaanderen via DAB+ te ontvangen via de kanalen 5A en 5D. Ontvangst van de radiozender is in delen van Zuid Nederland ook mogelijk. Wereldwijd kan de radiozender worden beluisterd via Internet.

Week van de Digitale Radio

De start van de tijdelijke “kerstradiozender” in de Vlaamse digitale ether komt op een goed moment. Deze week staat in Vlaanderen de digitale radio in de schijnwerpers tijdens ‘De Week van de Digitale Radio’. Tijdens deze week wordt er speciale aandacht gegeven aan de kwaliteit en voordelen van digitale radio via de ether en daar werken alle Vlaamse zenders aan mee.

Nederland

In Nederland zijn er ook twee “kerstzenders” te beluisteren in de digitale ether. In heel Nederland is Sky Radio XMAS te beluisteren via DAB+ op kanaal 11C. De radiozender vervangt tijdelijk Sky Radio Hits. Sky Radio XMAS is overigens het gehele jaar wereldwijd te beluisteren via Internet.

Sinds vorige week is daarnaast in de Randstad via zowel de FM als DAB+ Qmusic XMAS te beluisteren. De tijdelijke radiozender maakt gebruik van de frequenties van Qmusic Non-stop Maximum Hits.

Sociale media: