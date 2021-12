KPN gaat in Leiden een glasvezelnetwerk aanleggen. De werkzaamheden hiervoor starten in januari 2022.

47.000 aansluitingen

KPN gaat in Leiden ruim 47.000 glasvezelaansluitingen aanleggen. Begin 2025 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond en profiteert vrijwel iedere inwoner van Leiden van glasvezelinternet.

Leiden-Noord

In januari 2022 start de glasvezelaansluiting in Leiden-Noord. In totaal rolt KPN in Leiden ruim 300 kilometer glasvezelkabel uit. In de komende maanden informeert KPN de inwoners over de verdere planning van de werkzaamheden.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.