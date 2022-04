De Zuid-Hollandse gemeente Wassenaar wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN. Dit heeft KPN Netwerk deze week bekend gemaakt.

Medio april van start

Medio april starten de voorbereidende werkzaamheden in het dorpscentrum. Nadere invulling van de verdere uitrol-planning volgt later aldus KPN. Aannemer VolkerWessel Telecom voert in opdracht van KPN de werkzaamheden uit. Het glasvezelnetwerk is een open netwerk. Dat betekent dat inwoners zelf kunnen kiezen bij welke provider zij een glasvezelabonnement afsluiten. Het aansluiten zelf is kosteloos. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 afgerond en kunnen nagenoeg alle inwoners van Wassenaar gebruik maken van glasvezel.

“We gaan door”

Bartho Boer, namens de regiodirectie West Nederland van KPN: “Onlangs hebben we aangekondigd heel Den Haag van glasvezel te voorzien. Maar we gaan door, en willen de hele regio aansluiten op glasvezel. Voor ons is Wassenaar daarom een logisch vervolg. We starten deze maand met de voorbereidingen, zodat we snel kunnen beginnen. ”

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er vorig jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.