Abonnees van Ziggo kunnen meer lokale radio- en televisiezenders ontvangen via het digitale pakket van de aanbieder.

Nieuwe indeling

De aanbieder is de afgelopen maanden bezig geweest om haar zogenaamde frequentiespectrum. Na het uitfaseren van het analoge televisie- en radiosignaal bij Ziggo heeft de aanbieder de zogenaamde transportstroom met lokale omroepen opnieuw ingedeeld.

Meer zenders

Door deze nieuwe indeling kunnen er meer omroepen worden aangeboden per regio. Dit betekent dat naast de lokale omroep van de eigen gemeente ook de radio- en televisiezenders van lokale omroepen van omliggende gemeenten nu te zien zijn. Ziggo heeft deze herindeling de afgelopen maanden landelijk uitgevoerd en afgelopen week is deze wijziging ook doorgevoerd in de laatste regio waar dit nog niet gebeurd was: Eindhoven. In de regio Eindhoven zijn nu bij Ziggo meer dan tien lokale radio- en televisiezenders te ontvangen. Door de nieuwe indeling zijn wel een aantal lokale omroepen van kanaalnummer gewisseld.

HD-kwaliteit

De herindeling maakt het voor lokale omroepen ook mogelijk om uit te zenden in HD-kwaliteit. Een groot aantal omroepen is inmiddels al in HD-kwaliteit te zijn bij de aanbieder.

Betere vindbaarheid

Daarnaast is Ziggo bezig om de vindbaarheid van lokale omroepen op haar Mediabox (XL/Next) te verbeteren door het toevoegen van logo’s bij de lokale televisie en radiozenders.