Ook Canal Digitaal voert prijsverhogingen door

Per 1 juli voert Canal Digitaal een aantal prijsverhogingen door bij haar televisiepakketten. Canal Digitaal levert televisie- en radiodiensten via de satelliet en Internet (OTT).

Kosten

“Vanwege verhoogde kosten van de doorgifte van de zenders en de inflatie zijn we helaas genoodzaakt om per 1 juli 2021 de prijs van de Riant-, Rijk- en Royaal-pakketten te verhogen met € 2,- per maand“, aldus een woordvoerder van de aanbieder tegenover deze website. De prijs voor het Riant-pakket wordt daarmee € 21,95 per maand, het Rijk-pakket wordt € 26,95 per maand en het Royaal-pakket € 36,95 per maand.

Joyne

Voor een deel van de klanten wordt ook de maandelijkse prijs van de multi-room card aangepast. De groep die nu nog € 8,- betaalt, gaat € 9,50 betalen. Deze prijsverhoging gelden overigens niet voor ex-klanten van Joyne die naar Canal Digitaal zijn gekomen. Canal Digitaal heeft onlangs het klantenbestand van Joyne overgenomen.

Klanten van het bedrijf ontvangen hierover binnenkort een bericht per e-mail of post. De prijzen voor de televisiepakketten via Internet (Vol en Bomvol) worden niet aangepast.

KPN, Ziggo en Delta

Begin deze maand maakte KPN ook een prijswijziging per 1 juli van haar abonnementen bekend. Bij deze aanbieder is de gemiddelde verhoging 1,50 euro per maand. Bij aanbieder Ziggo is de gemiddelde prijsstijging 1,43 euro per maand. Ook bij aanbieder Delta gaan de abonnementsprijzen per 1 juli omhoog.