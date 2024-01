In navolging van Odido komt ook internetprovider Delta met een glasvezelabonnement met snelheden tot 8 Gbit/s. Dit bericht de provider op haar website.

Unlimited Glasvezel

In oktober kwam Delta met een abonnement van 5 Gbps en nu introduceert de aanbieder het Unlimited Glasvezel-abonnement met een snelheid van 8 Gbps up- en downloadsnelheid. “De ambitie van DELTA is om dit met technologische innovaties nóg sneller te maken. Met Unlimited Glasvezel profiteren klanten daar direct van. Bij dit abonnement zit een mobiel abonnement inbegrepen met onbeperkt bellen en een onbeperkte databundel via het mobiele 5G-netwerk“, aldus de aanbieder.

125 euro per maand

Het Unlimited Glasvezel & 5G Unlimited Mobiel, zoals het pakket bij Delta wordt aangeboden, kost 125 euro per maand. Het nieuwe abonnement komt in de plaats van het huidige 5 Gig-abonnement. Klanten die nu gebruikmaken van 5 Gig worden overgezet op het nieuwe Unlimited-abonnement en profiteren van de hogere internetsnelheid tegen dezelfde prijs. Het abonnement biedt ook automatisch een abonnement voor mobiel dataverkeer.

Odido en KPN

Aanbieder Odido vraagt 85 euro voor haar abonnement met 8 Gbps up- en downloadsnelheid. Dit abonnement heeft echter geen mobiel data-abonnement. KPN biedt momenteel een maximale snelheid van 4Gbit/s voor 67,50 euro.