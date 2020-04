De lokale omroep Ons West Brabant kan niet langer uitzenden via haar zendmast in Oudenbosch doordat er brand heeft gewoed in de zendmast.

Twee branden in Oudenbosch

Volgens Omroep Brabant hebben er afgelopen nacht weer twee branden gewoed in zendmasten in Oudenbosch. Rond halfdrie was het raak aan de Bosschendijk, naast het oude politiebureau, en rond kwart over drie aan de Pagnevaartweg.

Ons West Brabant

Doordat er brand heeft gewoed in de zendmast aan de Pagnevaartweg heeft ook streekomroep Ons West Brabant haar uitzendingen moeten staken via de FM-frequentie 106.7 MHz. De zendinstallatie was namelijk ook in deze zendmast aanwezig. Daarnaast was er ook apparatuur van mobiele providers aanwezig op de zendmast.

“Door de brandstichting zijn er voorlopig geen uitzendingen mogelijk via de Fm-zender van Ons West Brabant via 106.7. Wel zijn de uitzendingen te volgen via 107.6 vanuit Zevenbergen.”, aldus de lokale omroep op haar website. De radiozender is in de hele regio nog wel te beluisteren via kabel en Internet.

Meer branden

De twee branden in de zendmasten staan waarschijnlijk niet op zichzelf. Er hebben de afgelopen weken al meerdere branden gewoed in zendmasten met apparatuur voor mobiele telefonie en internet. De Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet vrijdag weten bezorgd te zijn over de brandstichtingen en sabotageacties bij de zendmasten. Ook de mobiele providers in Nederland (KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile) geven aan bezorgd te zijn over de brandstichtingen.

5G

Afgelopen weekend zijn er in het Verenigd Koninkrijk meerdere zendmasten in brand gestoken. De brandstichting volgde na de verspreiding van online nepnieuws, waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd. Het is niet bekend of er een link is tussen de branden in het Verenigd Koninkrijk en de branden in Nederland.

In Nederland zijn er nog geen officiƫle uitzendingen via het 5G-protocol. De veiling hiervoor staat later dit jaar gepland. Wel zijn er op een aantal locaties experimenten gaande met 5G-uitzendingen.

