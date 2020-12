Opbrengst 3FM Serious Request: The Lifeline is €1.601.923,

3FM Serious Request: The Lifeline heeft in totaal €1.601.923,- opgebracht voor het Rode Kruis. Dit is vanavond na afloop van de actie bekend gemaakt.

Serious Request

NPO 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Frank van der Lende, Eva Koreman, Rob Janssen en Wijnand Speelman zaten zes dagen in lockdown op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie om geld op te halen voor het verlichten van de druk op zorgpersoneel in binnen- en buitenland. De editie van dit jaar was aangepast in verband met de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.

“Urgent en actueel”

“Nog niet eerder hebben we met 3FM Serious Request een doel gehad dat zo urgent en actueel voelde als deze week. Terwijl we bezig waren met de actie voor het Rode Kruis, werd overal bericht over de enorme druk op de zorgverleners. Wat zijn we blij dat het Rode Kruis nu dit prachtige bedrag heeft om de zorgverleners in binnen- en buitenland te ondersteunen en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”, aldus Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM.

Eerdere edities

Vorig jaar haalde de actie ruim 1.4 miljoen euro op. Afgelopen april haalde een speciale editie van Serious Request, You never walk alone, ruim 3 ton op voor het Rode Kruis.

