Vanaf maandag 3 oktober gaat de nieuwe programmering van Radio Veronica van start. Radio dj’s Sander Lantinga, Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende trappen in die week hun eigen shows af op zender, nadat in augustus ook Johan Derksen en Tineke de Nooij van start gingen. Met maar liefst vijf nieuwe gezichten toegevoegd aan het huidige team, gaat Radio Veronica op volle kracht het nieuwe radioseizoen in.

Maris Heutink

Marisa Heutink, voorheen te horen in Marisa in de Middag, verschuift naar de ochtend waar zij van 9.00 tot 12.00 uur Marisa’s Goud van Oud voor haar rekening neemt. Maandag tot en met donderdag hoor je in de middag Sander Lantinga, van 16.00 tot 18.00 uur met Werktitel, gevolgd door Sander Hoogendoorn van 18.00 tot 21.00 uur, die elke avond start met een uur Veronica Anthems.

De Bonanza

Op maandag tot en met donderdag hoor je van 14.00 tot 16.00 uur nog steeds De Bonanza, maar op vrijdag maken Rob Stenders en Caroline Brouwer De XXL Bonanza van 14.00 tot 18.00 uur. Zij worden gevolgd door Frank van der Lende met van 18.00 tot 19.00 uur Veronica Anthems en van 19.00 tot 21.00 uur Soundz Live.

“De opstelling voor het nieuwe radioseizoen”

Rob Stenders, zendermanager Radio Veronica: “Dit is de opstelling voor het nieuwe radioseizoen. Ik kijk uit naar de muziekjunkies die ons team komen versterken: Sander Lantinga, Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende. Eigenlijk hebben we maar een ding te mopperen en dat is dat Dennis Ruyer naar de Buuren van Armin gaat, die je kunt vinden op 538. Verder vind je alle andere vertrouwde Veronica namen terug in de programmering.”

De gehele programmering van de radiozender per 3 oktober vind je hier.