RTL 7 en RTL 8 ruilen kindertelevisie in voor homeshopping

RTL heeft met ingang van dit jaar de kinderprogramma’s op RTL 7 (BOZ) en RTL 8 (RTL Telekids) geschrapt en vervangen voor homeshopping televisie.

RTL Telekids en BOZ

Sinds 1 januari is RTL Telekids overdag niet meer te zien op RTL 8. Ook het kinderblok Boys Op Zeven (BOZ) op RTL 7 is verdwenen. In beide gevallen zijn de programma’s vervangen door uitzendingen van het homeshopping-kanaal Teleshop. BOZ was sinds 16 april 2016 tussen 6.30 en 9.00 uur op RTL 7. RTL Telekids had elke dag uitzendingen tussen 06.30 uur en 17.00 uur op RTL 8.

Alternatief

RTL geeft aan dat kinderen voor RTL Telekids terecht kunnen op het digitale televisiekanaal RTL Telekids. Dit kanaal zendt 24 uur per dag en is te zien bij digitale aanbieders in aanvullende televisiepakketten. Bij aanbieder Ziggo is de zender toevallig tot en met 31 januari te zien via het digitale basispakket.

Videoland

Daarnaast verwijst RTL naar het grote aanbod kinderprogramma’s die wordt aangeboden via haar streamingdienst Videoland.