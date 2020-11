T-Mobile Nederland: goede resultaten ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis heeft T-Mobile Nederland goede resultaten behaald in het derde kwartaal van dit jaar. De omzet en het aantal klantengroeide in alle segmenten. In het derde kwartaal voegde het bedrijf 62.000 nieuwe postpaid klanten toe aan haar mobiele Netwerk en 17.000 nieuwe vaste klanten.

T-Mobile is momenteel bezig met belangrijke projecten. Zo heeft het bedrijf onlangs haar mobiele netwerk voor 5G uitgerold en is het bedrijf bezig met de aanleg van glasvezel in Den Haag en Eindhoven.

“We hebben opnieuw geweldige resultaten geboekt en hebben een sterk commercieel momentum behouden, ondanks de enorme impact van de coronacrisis. We zien een negatieve impact van de crisis op onze inkomsten uit roaming. Ik ben heel erg trots op ons volledige Magenta-team, dat opnieuw veerkrachtig was en keihard bleef werken om onze klanten te bedienen en ervoor zorgt dat mensen verbonden blijven in deze crisis“, aldus Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland.

Alle cijfers op een rij:

Our Q3 figures are out! Going from office to home office, our people have proven to be resilient and kept the momentum. We’re not only growing but also managed to rollout fiber in Eindhoven and launch a nationwide 5G network. So proud of #TeamMagenta! https://t.co/Nkxct9wtuK pic.twitter.com/8XDwjlIROx

