De actie 3FM Serious Request: The Lifeline heeft inmiddels 603.291 Euro opgehaald. Dit heeft de radiozender maandagavond bekend gemaakt.

Tussenstand

De actie 3FM Serious Request: The Lifeline begon afgelopen vrijdag, 18 december. Inmiddels is de actie vier dagen bezig en staat de teller op ruim 6 ton. 3FM-dj’s Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Sophie Hijlkema en Rob Janssen & Wijnand Speelman zitten tot en met 24 december op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie in lockdown voor 3FM Serious Request.

Rode Kruis

De opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om die druk op hulpverleners te verlichten met

mensen en middelen.

Volgen

Het evenement is live te volgen via de radiozender NPO 3FM. Dit kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Daarnaast kan ook live worden meegekeken via NPO 1 extra. Dit kanaal is deze maand bij vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Zo is deze zender bij Ziggo te zien via kanaal 128, KPN via kanaal 42 en T-Mobile via kanaal 273. Daarnaast is de zender ook te volgen via Internet.

