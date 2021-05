Unity.NU breidt uit naar digitale basispakket Ziggo in Haaglanden

Streekomroep Unity.NU is vanaf nu te zien en te horen via het digitale basispakket van Ziggo in de regio Haaglanden.

Uitbreiding

Unity.NU is al enige tijd de lokale omroep in de regio rond Leiden en sinds begin dit jaar ook de publieke lokale omroep voor de gemeente Wassenaar. De omroep neemt hiermee het stokje over van Midvliet FM/TV. Door de uitbreiding van het zendgebied zijn de televisie- en radiozender van Unity nu te zien in de gehele regio Haaglanden in het digitale basispakket van aanbieder Ziggo.

Per regio

Ziggo heeft haar digitale radio- en televisieaanbod ingedeeld in regio’s. Per regio worden alle lokale omroepen van de betreffende regio doorgegeven. Aangezien de regio Wassenaar onderdeel uitmaakt van de regio Haaglanden bij Ziggo is Unity nu in de gehele regio Haaglanden te zien in het digitale basispakket. Dit betreft naast Wassenaar de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Nootdorp en Zoetermeer.

Televisie en radio

De televisiezender van Unity is in de regio Haaglanden te zien via kanaal 45 en de radiozender Unity FM is te beluisteren via kanaal 914. Binnenkort wordt de zender ook via andere aanbieders toegevoegd aan het aanbod in de gemeente Wassenaar.

Meer informatie via de vernieuwde website van de lokale omroep.