VRT staat open voor samenwerking nieuwe Vlaamse streamingdienst

De Vlaamse openbare omroep VRT staat open voor samenwerking met de nieuwe streamingdienst van Telenet en DPG Media. Dit heeft de omroep woensdag laten weten in een reactie.

DPG Media en Telenet

DPG Media en Telenet kondigen woensdag aan de intentie te hebben om samen een volwaardig streamingaanbod met lokale en internationale content te lanceren via een joint venture tussen de twee bedrijven. Op die manier willen ze maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten. De twee bedrijven verwachten dat het nieuwe bedrijf actief zal zijn in het najaar van 2020.

Samenwerking

DPG Media is actief in Vlaanderen met televisiezenders VTM en Q2 en de streamingdienst VTM GO. Telenet is een grote kabelaar in Belgiƫ en heeft meer dan 400.000 klanten. Daarnaast is de kabelaar eigenaar van de televisiezenders Vier, Vijf, Zes en productiehuis Woestijnvis. DPG Media en Telenet staan open voor een content-samenwerking met andere Vlaamse partijen, zoals de VRT.

“Open voor samenwerking”

De VRT staat open voor samenwerking in de nieuwe dienst. “De VRT stelt tevreden vast dat meerdere spelers elkaar gevonden hebben in een samenwerking voor een Vlaamse streamingdienst met lokaal en internationaal aanbod. Alleen een breed gedragen initiatief kan immers succesvol zijn en bijdragen tot de versterking van het Vlaamse ecosysteem tegenover de grote druk van internationale spelers. VRT staat open voor samenwerking met dit initiatief. Dit past ook in het mediabeleid van de Vlaamse regering.“, aldus een reactie van de openbare omroep.

Persbericht DPG Media en Telenet

Reactie VRT.