‘You’ll Never Walk Alone’ verkozen tot “radiomoment van 2020”

De radio-actie ‘You’ll Never Walk Alone’ van 3FM-DJ Sander Hoogendoorn is door een jury van radiopresentatoren en dj’s verkozen tot het radiomoment van 2020. Dat is zondag bekendgemaakt in het radioprogramma De Perstribune van Omroep MAX op NPO Radio 1. Daarmee is Hoogendoorn de opvolger van Peter Heerschop, die de prijs vorig jaar won met zijn emotionele column over de tramaanslag in Utrecht.

Coronavirus

Hoogendoorn kwam in maart met het plan om op zoveel mogelijk radiozenders tegelijkertijd het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ van Gerry & The Pacemakers te draaien. Daarmee wilde Hoogendoorn iedereen die getroffen was door het coronavirus een hart onder de riem steken. Uiteindelijk werd het lied door een kleine tweehonderd zenders in binnen- en buitenland gelijktijdig gedraaid. “Voor mij is dit waar radio voor bedoeld is“, legt SanderHoogendoorn uit in een eerste reactie.

LOS Radio

Het zilver ging naar LOS Radio, de lokale omroep in Den Helder, voor een fragment waarin een automobilist ‘live on air’ de studio van de zender binnenrijdt. Op de derde plaats eindigde de eerste landelijke ‘coronatoespraak’ van premier Rutte. De toespraak was niet alleen een televisie-event. Ook talrijke radiostations (van NPO Radio 1 en BNR tot SLAM! en 100%NL) zonden de historische woorden van Rutte op 16 maart rechtstreeks uit.

Sociale media:

Video: