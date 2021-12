Ziggo brengt deze kerstvakantie extra veel entertainment naar de huiskamers nu Nederland weer in lockdown zit.

Ziggo Sport Totaal

De zes Ziggo Sport Totaal-zenders staan open tot 3 januari. Zo kunnen alle klanten kijken naar de vele Europese voetbalduels. Op Tweede Kerstdag is het traditioneel Boxing Day in Engeland. Daarom zijn op de Ziggo Sport kanalen alle Premier League-duels te zien. Naast voetbal kijken sportliefhebbers ook naar de ATP Cup, het eerste tennistoernooi van het jaar van 1 tot en met 9 januari, live wintersporten en documentaires.

Gratis televisiezenders

Ook NPO1 extra (kanaal 128) is tijdelijk beschikbaar voor alle klanten met digitale televisie. Via deze zender is tot eind dit jaar de Top 2000 te volgen. Voor de muziekliefhebbers is op 192 TV (kanaal 610) tussen Kerst en Nieuwjaar zes dagen lang de Top 2500 te volgen met klassieke hits, van Elvis tot Prince. En op TV Oranje start op woensdag 29 december de driedaagse marathonuitzending van de Top 1000 met puur Hollandse feestmuziek. Ook TV 538 en Mezzo zijn tot 3 januari beschikbaar voor meer klanten.

Kerstfilms

Voor klanten met een Movies & Series (XL) pakket staat er speciaal voor de feestdagen een mooie selectie kerstfilms klaar. Met films als ‘All You Need is Love’, ‘Arthur Christmas’, ‘Niko en de Vliegende Brigade’, ‘Niko 2’, ‘Little Women’, ‘Christmas on Ice’ en ‘Back to Christmas’.

“Wintersale”

Tot en met 9 januari zijn een aantal recente titels in verschillende genres te huur voor de helft van de prijs. Waaronder ‘Godzilla vs. Kong’, de grote winnaar bij Europese Filmprijzen: ‘Quo Vadis, Aida?’, de Amerikaanse drama-film ‘Cowboys’, horror met ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’, ‘Blackbird’ met Susan Sarandon, en de familiefilms ‘Tom & Jerry’ en ‘Peter Rabbit 2’.

Metropole Orkest

“Om de kerstvakantie in stijl af te sluiten zenden we op 8 januari exclusief voor alle klanten van Ziggo een spetterend nieuwjaarsconcert van het Metropole Orkest uit, met artiesten Kenny B, Jeangu Macrooij, Ellen ten Damme en Layanya Alberto“, aldus Ziggo. Exclusief te zien op 8 januari om 19.30 op Ziggo TV, kanaal 13.