Ziggo heeft sinds kort een speciale website gelanceerd voor de sportliefhebber op televisie: De Sportwegwijzer.

Waar is welke sport te zien?

Sinds kort zijn een aantal competities verhuisd naar andere zenders. Zo is het voetbal van de Engelse Premier League met in gang van het nieuwe voetbalseizoen niet meer te zien op Ziggo Sport maar de streamingdienst Viaplay. Eerder al verhuisde de Formule 1 van Ziggo Sport naar Viaplay. Maar de motorraces uit de MotoGP zijn vanaf dit raceseizoen verhuisd van Eurosport naar Ziggo Sport.

De Sportwegwijzer

De website De Sportwegwijzer laat per sport zien op welke televisiezender of streamingdienst deze wordt uitgezonden. Via de website kan per sport per dag worden gezien op welke zender of streamingdienst de wedstrijd wordt uitgezonden. Er zijn aparte overzichten te vinden voor onder andere voetbal, racesport, tennis, golf, volleybal, atletiek en wielrennen.

De speciale website vind je hier.