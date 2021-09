Apax en Warburg Pincus nemen T-Mobile Nederland over

Investeringsfondsen Apax en Warburg Pincus nemen T-Mobile in Nederland over van Deutsche Telekom en Tele 2.Dit heeft T-Mobile bekend gemaakt in een persbericht.

5,1 miljard euro

De onderneming wordt voor 5,1 miljard euro overgenomen. Deutsche Telekom had 75 procent van T-Mobile Nederland in handen, Tele2 de overige aandelen.

“Uitdager”

T-Mobile zal onder de nieuwe eigenaar haar koers als uitdager op de Nederlandse telecommunicatiemarkt voortzetten. De transactie heeft geen effect op de proposities en diensten van de provider. Het bedrijf zal de vier merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel blijven voeren.

Glasvezel

Het bedrijf zet ook de samenwerking met Open Dutch Fiber voort om glasvezel tegen aantrekkelijke tarieven aan zoveel mogelijk Nederlandse klanten aan te bieden.

Toestemming

De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden om de transactie te kunnen uitvoeren waaronder raadpleging van de ondernemingsraad en goedkeuring van toezichthouders.