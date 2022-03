Sinds vandaag is de app voor streamingdienst Viaplay beschikbaar op de Mediabox Next van Ziggo.

Sport

Viaplay is op 1 maart van start gegaan met haar streamingdienst. Viaplay zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zijn er films en series te zien via de dienst. Kijken kan via mobiele devices, smart-tv’s, Android TV en Apple TV. Ook is het sinds vandaag mogelijk om de dienst te bekijken via de Mediabox Next van Ziggo.

App

De app kan sinds woensdagmiddag worden gestart via de appstore van de Mediabox Next van Ziggo. Na het invullen van de inloggegevens kan gebruik worden gemaakt van de streamingdienst via de nieuwe applicatie. De app is ook te gebruiken voor abonnees die hun abonnement op Viaplay niet via Ziggo hebben aangeschaft.

Vertraging

Het was de bedoeling om de app al bij de start van de streamingdienst op 1 maart jl. aan te bieden. Ziggo gaf echter aan dat er vertraging was opgetreden en dat de app later in de maand beschikbaar zou komen. De app is nu alsnog te gebruiken via de Mediabox Next en is te starten via de app store. Ook komt de dienst beschikbaar via kanaal 154. De app komt voorlopig niet beschikbaar op de Mediabox XL.