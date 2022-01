De dartswedstrijden van The Masters zijn dit weekeinde gratis te zien. Viaplay gaat het toernooi uitzenden via YouTube.

Nieuwe streamingdienst

Viaplay gaat in maart van start met haar nieuwe streamingdienst. Naast onder andere de Formule 1-wedstijden zal ook het darts van de dartsorganisatie PDC te zien zijn via de nieuwe streamingdienst. Omdat de streamingdienst nog niet is gestart zijn tot maart de toernooien gratis te zien via het YouTube-kanaal van Viaplay. Eerder al besloot de streamingdienst om het voetbal uit de Duitse Bundesliga gratis beschikbaar te stellen via Youtube.

The Masters

Komend weekeinde staat het eerste toernooi van dit jaar op het programma: The Masters. Diverse bekende darters doen mee aan dit toernooi zoals Gerwyn Price, James Wade , Peter Wright. Dirk van Duijvenbode, Rob Cross , Gary Anderson , Mervyn King en Michael van Gerwen.

Commentaar

De wedstrijden zijn vrijdagavond, zaterdagmiddag en -avond en zondagmiddag- en avond te zien. Alle sessies worden van Nederlands commentaar voorzien door Jacques Nieuwlaat en Frank Vischschraper. Vanaf maart komt er ook presentatie vanuit de studio van Viaplay. Deze presentatie is in handen van Anne-Marie Fokkens afgewisseld door Koert Westerman.

De wedstijden zijn te zien via deze link.

Video: