Radio Decibel heeft een nieuwe themazender gestart op Internet: Decibel Party. De radiozender vervangt de themazender Ibiza.

Feest

Op Decibel Party! zijn 24 uur per dag party hits te horen. De radiozender is beluisteren via de website van de radiozender maar ook via bekende radioportals zoals TuneIn, RadioNED en Juke. Luisteren kan ook via deze pagina.

Met de komst van Decibel Party! zijn de uitzending van de themazender Ibiza gestaakt. Naast Party! heeft de radiozender ook nog de online themazenders Eurodance en Greatest Hits.