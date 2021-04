Koningsdag 2021 uitgebreid bij de NOS op NPO 1

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters vieren op 27 april Koningsdag in Eindhoven. De NOS doet uitgebreid verslag van dit bezoek.

Vanwege het coronavirus is het ook dit jaar niet mogelijk om een rondgang door de stad te maken en handen te schudden. Het koninklijk gezin bezoekt daarom een besloten locatie op de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven. De NOS doet rechtstreeks verslag van het bezoek. De uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom. De uitzending begint om 10.50 uur en duurt tot 13.05 uur. De uitzending is met gebarentolk te zien via NPO Nieuws.

Eindhoven bouwt voor de gelegenheid een speciale studio waar het koninklijk gezin interactief kennis kan maken met mensen en organisaties uit stad en regio om zo een alternatieve koningsdagroute te maken. Er zijn digitale gesprekken met bijvoorbeeld designers, virtuele podia met optredens en ook gesprekken aan tafel. Ook wordt er door fooddesigners een innovatieve maaltijd bereid. Daarnaast zullen er drones over de stad vliegen om inwoners de kans te geven toch nog naar het koninklijk gezin te zwaaien.

Eindhoven houdt de hele dag een digitaal platform in de lucht via www.koningsdageindhoven.nl met als een van de onderdelen een talkshow voor en door jongeren, waarbij de drie prinsessen aansluiten. Ook dat is te volgen in de live-uitzending.

In de uitzending vanaf 19.00 uur op NPO 1 blikt Amber Brantsen met een aantal hoofdpersonen terug op de hoogtepunten van Koningsdag in Eindhoven. Dat gebeurt vanaf het dak van een voormalig gebouw van Philips. Ook is er in deze uitzending aandacht voor Koningsdag in de rest van Nederland.

Beide programma’s zijn wereldwijd te volgen via BVN.

