Vandaag gaan officieel de Olympische Winterspelen van start met de openingsceremonie. Het evenement is de komende twee weken te volgen via radio, televisie en Internet.

Peking

De eerste sporters zijn woensdag al begonnen met de eerste wedstrijden maar vandaag gaan de Olympische Winterspelen officieel van start. De Olympische Spelen in Peking worden geopend met een ceremonie om 13.00 uur Nederlandse tijd. Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag. Het evenement is live te volgen via radio, televisie en Internet.

discovery+ en Eurosport

De Olympische Spelen zijn uitgebreid te volgen via Eurosport en streamingdienst discovery+. Met discovery+ is de kijker zelf regisseur en bepaalt met de verschillende live-feeds van alle disciplines wat er wanneer de huiskamer binnen streamt. Daarnaast staan de televisiezenders Eurosport 1 en Eurosport 2 de komende twee weken geheel in het teken van de Olympische Spelen. Via Ziggo zijn de uitzendingen van Eurosport te zien in 4K-kwaliteit.

NOS

Ook de NOS besteedt de komende weken veel aandacht een de Olympische Spelen. De Olympische Spelen in Peking zijn meer dan twee weken lang tussen de vroege nacht (rond 02.00 / 03.00 uur) en circa half elf ‘s avonds te volgen op NPO 1. Bij elkaar zo’n 240 uur, waarvan 150 uur live. Meer informatie over de uitzendingen van de NOS rond het evenement vind je hier.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 wordt er middels de radioprogramma’s RadiOlympia, Langs de Lijn en Langs de Lijn en Omstreken veel aandacht besteedt aan de spelen. RadiOlympia is elke dag op wisselende momenten te horen. De exacte uitzendtijdstippen zijn te vinden op de website van de publieke nieuwszender. Drie maal per dag is er een vaste olympische update met Gio Lippens (NOS), waarin de luisteraar wordt bijgepraat over de prestaties van die dag: om 07.30, 12.30 en 17.30 uur.