In de nacht van zondag 27 op maandag 28 maart is de 94e Oscars®-ceremonie live vanuit Hollywood te zien via televisiezender FilmBox. Voor de gelegenheid is FilmBox zondag 27 maart vanaf 20.30 uur tijdelijk te zien via Ziggo TV (kanaal 13).

Uitreiking

Om 00.30 start de pre-show met rode loper en om 02.00 uur start de live-show. Deze duurt tot ongeveer 05.00 uur. Maandag om 22.00 uur en dinsdag om 20.30 uur zijn de hoogtepunten te zien op hetzelfde kanaal.

Films

Daarnaast worden er op FilmBox rond de uitreiking van de Oscars een aantal films uitgezonden. Zo begint voor Ziggo-klanten het programma zondagavond om 20.30 uur al, met de legendarische film The King’s Speech met Colin Firth in de hoofdrol. Daarna staat de film Birdman met Michael Keatman op het programma. Beide films werden bekroond met maar liefst 4 Oscars.

Voorafgaand aan de highlights van de Oscar-uitreiking 2022, zenden we maandag de 28e vanaf 18.45 uur de Nederlandse film Niemand in de Stad uit, over drie jonge vrienden die volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. Daarna volgt om 20.30 uur de komedie Yes, God, Yes.

Op dinsdag staat om 18.50 uur de film The Year Dolly Parton Was My Mom op het programma en we sluiten af met de spannende film American Hustle met Christian Bale om 22.05 uur.

Kijken

Het complete uitzendprogramma van Filmbox op Ziggo TV vind je hier. De 24-uurs filmzender is beschikbaar voor alle digitale abonnees van Canal Digitaal, DELTA, Caiway, Online.nl, Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond. FilmBox is tijdens de Oscar-uitreiking ook te zien op kanaal 13 voor alle Ziggo-abonnees.