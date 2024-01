De programmering van de radiozender JOE krijgt steeds meer vorm nu ook bekend is geworden dat Kimberley Dekker en Edwin Noorlander een vaste plek krijgen in de programmering.

JOE

JOE, onderdeel van DPG Media en het radiobroertje van Qmusic, is sinds september van dit jaar landelijk te horen via FM en DAB+. De programmering van de radiozender wordt momenteel opgetuigd. Zo gaan onder andere Kai Merckx (16-19 uur), Dennis Ruyer (10-13 uur)en radio-duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga (6-10 uur) programma’s maken op de nieuwe radiozender.

Programmering

Deze week is ook bekend geworden dat Kimberley Dekker en Edwin Noorlander ook een vaste plek krijgen in de programmering. Kimberley Dekker is momenteel nog in de ochtenduren te horen op JOE maar krijgt binnen afzienbare tijd een programma in de middag tussen 13.00 en 16.00 uur. Edwin Noorlander is momenteel nog te horen in de middag op JOE maar verschuift op termijn naar de avonduren (19.00 – 22.00 uur).

De radiozender is in Nederland te horen via FM en DAB+, diverse digitale radiopakketten (o.a. Odido, Caiway en Delta) en wereldwijd via Internet.