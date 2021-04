Radiozenders NPO vieren Koningsdag 2021

Op de radiozender van de NPO wordt ook uitgebreid Koningsdag gevierd. “De radiozenders van NPO vieren op dinsdag 27 april ieder op hun eigen manier Koningsdag 2021″, aldus de NPO in een persbericht.

NPO Radio 1

Spraakmakers (van 09.30 tot 11.00 uur, KRO-NCRV) staat in het teken van een ‘ode aan het feest’; over het belang van feestvieren en het gemis aan feest en de (fysieke) nabijheid van andere mensen. Daarna volgt NOS Koningsdag op 1 (van 11.00 tot 13.00 uur), gepresenteerd door Jort Kelder en Simone Weimans. Naast natuurlijk een uitgebreid verslag van het bezoek van de koning aan Eindhoven, maakt verslaggever Marc Robin Visser met rapper Fresku een alternatieve tour door dezelfde stad.

NPO Radio 2 – De Dag van de Nederlandse Popmuziek

NPO Radio 2 staat dinsdag vanaf middernacht 24 uur in het teken van De Dag van de Nederlandse Popmuziek. Door de dag heen er live muziek te horen van Nona, Alain Clark, Douwe Bob, Chef’Special, Blaudzun, Son Mieux en Wies, die optreden op een locatie met een koninklijk tintje: Paleis Het Loo in Apeldoorn.

NPO 3FM

NPO 3FM doopt vandaag de Jorien Karaokemachien om in de 3FM Karaokemachien: van 09.00 tot 19.00 uur kunnen luisteraars meezingen met Koningsdag-karaokeknallers en zo hun eigen Koningsdagfeestje bouwen. De karaoketeksten zijn in audio en beeld te volgen via 3fm.nl/live of de 3FM-app, net zoals normaal gesproken op vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur op 3FM. Luisteraars die meedoen via de 3FM Zoom maken aan het einde van de dag kans om gekroond te worden tot de 3FM Karaoke Koning(in).

NPO Radio 4

Maatwerk (van 14.00 tot 16.00 uur, Omroep MAX) houdt op Koningsdag de Maatwerk Vrijmarkt. In de uitzending kunnen mensen muzikale zaken aanbieden waar ze graag iemand anders blij mee maken, zoals cd’s, bladmuziek of instrumenten. Presentator Sander Zwiep gaat op zoek naar belangstellenden en koppelt de partijen aan elkaar. Van de podcastserie Klassieke Mysteries (AVROTROS) verschijnt een speciale Koningsdagaflevering rond het Wilhelmus.

NPO Radio 5

NPO Radio 5 draait de hele dag muziek van eigen bodem, van The Cats tot Miss Montreal, van Willeke Alberti tot Danny Vera. Ook viert radio-icoon Tineke de Nooij tussen 12.00 uur en 14.00 uur haar verjaardag tijdens een speciale uitzending van de TinekeShow (Omroep MAX). De NPO Radio 5-presentatrice wordt op dinsdag 27 april 80 jaar. The LSB Experience voorziet het verjaardagsfeestje van livemuziek.

NPO FunX

NPO FunX zendt van 12.00 tot 18.00 uur Made in Holland 100 uit, een Top 100 met uitsluitend Nederlands product. De toplijst komt tot stand via de social media kanalen van FunX. Tussen 18.00 en 19.00 uur gooit huis-dj Lucky Jones de volledige lijst in de Made in Holland Mix.

