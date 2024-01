Rivierenland Radio is sinds kort in een kleiner gebied via de digitale ether (DAB+) te ontvangen.

Minder dekking DAB+

Tot eind vorig jaar was Rivierenland Radio in de regio’s Apeldoorn, Achterhoek en Veluwe te ontvangen via de digitale ether. De radiozender maakte hiervoor gebruik van lokale DAB+-netwerken in de genoemde gebieden. Per januari zijn de uitzendingen van de radiozender in deze gebieden echter gestopt. Johan Kentin, medewerken van de radiozender, geeft tegenover deze website aan dat hiervoor een aantal redenen ten grondslag liggen: Een aflopend reclamecontract en de gestegen kosten van diverse overheidsinstanties. “Het is ons ook niet gelukt om medewerkers uit de genoemde gebieden te krijgen die bijvoorbeeld verkoop doen voor reclame en/of de promotie van het station“, aldus Kentin tegenover deze website.

Luisteren

Rivierenland Radio blijft te beluisteren via DAB+ in de regio Wageningen, Oss en Eindhoven. Daarnaast is de radiozender in een deel van Nederland te beluisteren via de middengolf (891 kHz) en wereldwijd via Internet.

Meer veranderingen

Op de diverse lokale DAB+-netwerken zijn nog meer veranderingen aanstaande. C-Dance radio, dat sinds december al in de regio Den Haag is beluisteren via DAB+, heeft ook vergunningen verkregen in Noord-Holland. Het is nog niet duidelijk wanneer de radiozender gaat uitzenden via deze netwerken. “Wij zullen binnenkort communiceren over onze verdere plannen“, aldus een reactie van de radiozender op vragen van deze website over de uitbreidingsplannen op DAB+.

Amor FM heeft een vergunning verkregen om te gaan uitzenden via DAB+ in de regio rond Lelystad. De Hindoestaanse radiozender had eerder al vergunningen verkregen rond Almere en delen van Noord-Holland.