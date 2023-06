Streamingdienst Viaplay gaat haar sportaanbod uitbreiden met handbal uit de Duitse Bundesliga.

Handbal

Vanaf seizoen 2023/2024 is de Duitse competitie te zien via Viaplay. Naast het handbal uit de Duitse Bundesliga is eind november ook het wereldkampioenschap voor vrouwen te zien op de streamingsdienst. Eerder dit jaar was ook het WK voor mannen al te zien via Viaplay.

Aanbod

Viaplay zendt naast handbal ook alle races in de Formule 1 live uit. Daarnaast biedt de dienst voetbal, darts, hockey, golf en diverse vechtsporten. Tevens biedt de dienst series en films.