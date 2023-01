Streamingdienst Viaplay gaat vanaf 1 februari de prijzen van haar abonnementen verhogen. Dit bericht de website Streamwijzer.nl.

Verhoging

Volgens de website Streamwijzer.nl gaat een maandabonnement op Viaplay vanaf eind februari 15,99 euro per maand kosten (nu nog 13,99 euro per maand). Een jaarabonnement kost vanaf 1 februari omgerekend per maand 12,79 per maand (momenteel nog 10,49 euro per maand). De streamingdienst heeft zelf de nieuwe prijzen nog niet bekend gemaakt.

Sporten

Viaplay zendt dit jaar alle races in de Formule 1 live uit. Daarnaast biedt de streamingdienst voetbal, darts, handbal, hockey, golf en diverse vechtsporten. Tevens biedt de dienst series en films. Eerder had de streamingdienst nog aangekondigd geen prijsverhogingen door te voeren maar komt daar blijkbaar nu alsnog op terug.