Ziggo: Songinformatie XITE Music weer op Mediabox

Via de Mediabox XL en Mediabox Next is sinds deze week weer de songinformatie te zien bij de non-stop muziekkanalen van XITE Music. Hiervoor moet wel gebruik worden gemaakt van de nieuwe app die sinds dinsdag is te vinden in de app store op de Mediabox Next en XL.

Xite Music

Sinds 1 april 2019 zijn er veertig non-stop muziekkanalen van XITE Music te beluisteren via het digitale radiopakket van kabelaar Ziggo. De zenders vervingen per 1 april 2019 de non-stop muziekkanalen van Stingray Music. Volgens de kabelaar zouden de kanalen van XITE beter aansluiten op de wensen van de klanten van Ziggo.

Informatie

Een veel gehoorde klacht bij de start van de nieuwe non-stop muziekkanalen was het ontbreken van song-informatie over de gespeelde nummers. In tegenstelling tot de non-stop muziekkanalen van Stingray was deze informatie tot op heden niet beschikbaar bij XITE Music.

App

Sinds deze week is er een nieuwe app beschikbaar voor XITE Music. Via deze app is wel de songinformatie te zien bij de diverse non-stop muziekzenders. Via de app is te zien welke artiest er te beluisteren is en het muzieknummer dat gespeeld wordt. Ook kan informatie over het volgende muziekstuk worden bekeken.

Ontvangers

Abonnees die beschikken over een andere ontvanger dan de Mediabox Next/XL konden al sinds juli vorig weer beschikken over de songinformatie.

Beschikbaar

De veertig radiokanalen van XITE Music zijn voor alle abonnees van Ziggo die beschikken over digitale televisie met een smartcard beschikbaar vanaf kanaal 863. Via de Mediabox XL en Next kunnen de zenders dus ook via een speciale app worden beluisterd.