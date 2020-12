Diverse middengolfzenders stoppen uitzendingen

Een aantal middengolfzenders stopt haar uitzendingen via de middengolf. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe zenders gestart met uitzendingen via deĀ ‘AM’.

Nostalgie AM

Per 1 januari stopt Nostalgie AM uit het Groningse Siddeburen haar uitzendingen via de middengolffrequentie 1395 kHz. De eigenaar van de radiozender zegt dat het na 1,5 jaar uitzendingen via de middengolf tijd is voor wat anders.

Radio Emmeloord

Radio Emmeloord heeft vanmiddag, woensdag 30 december, haar uitzendingen via de middengolf gestopt op 1224 kHz. De radiozender zendt sinds een aantal maanden ook uit via DAB+ in de regio Emmeloord en derhalve heeft het volgens de radiozender geen zin meer om uit te zenden via de middengolf. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet. Het is overigens niet de eerste keer dat de radiozender haar uitzendingen via de middengolf staakt

Extra AM

Het zag er even ook somber uit voor de uitzendingen van Extra AM vanuit Amsterdam op 1332 kHz. Door het wegvallen van een aantal sponsors was het niet zeker of de uitzendingen na 1 januari konden doorgaan. Een crowdfund-actie heeft inmiddels voldoende geld opgehaald om de uitzendingen voorlopig te laten doorgaan.

Nieuwe zenders

Er verdwijnen niet alleen radiozenders van de middengolf maar er komen ook nieuwe radiozenders bij. Zo zijn onlangs Antenne Domstad en Radio Monique gestart met uitzendingen via de middengolf.