Net als voor Olav Mol en Jack Plooij is er ook voor analist Robert Doornbos geen plek bij de nieuwe streamingdienst Viaplay voor de analyse van de Formule 1-races.

Viaplay

Vanaf volgend seizoen (2022) gaat de nieuwe streamingdienst Viaplay de Formule 1-wedstrijden live uitzenden. Viaplay is onderdeel van NENT (Nordic Entertainment Group). Voor de centrale presentatie van de Formule 1-wedstrijden werd eerder al bekend gemaakt dat Amber Brantsen door de nieuwe streamingdienst in huis is gehaald.

Verslaggeving

Deze week werd bekend dat de huidige commentator van de Formule 1-wedstrijden bij Ziggo Sport, Olav Mol, niet in dienst zal treden van de nieuwe streamingdienst. Ook pitreporter Jack Plooij zal geen onderdeel zijn van het Formule 1-team van Viaplay. Olav Mol blijft nog wel te horen als verslaggever van de wedstrijden bij de online radiozender GrandPrix Radio. De plek bij van Olav Mol wordt ingenomen door twee nieuwe presentatoren: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Analist

Ook analist Robert Doornbos van Ziggo Sport gaat niet mee naar Viaplay. “NENT kiest helaas niet voor mij. Ze gaan een andere route in“, aldus de analist tegenover dagblad BN De Stem.

Meer dan Formule 1

De nieuwe streamingdienst gaat medio volgend jaar van start. Viaplay heeft de sportrechten in Nederland van onder andere Formule 1, Premier League, Bundesliga, PDC darts en meer.

Daarnaast gaat de dienst ook films en series uitzenden. Op woensdag 8 december wordt tijdens een persconferentie meer bekend gemaakt over de introductie nieuwe streamingdienst Viaplay in Nederland.