“Broadcast Partners legde onrechtmatig beslag op inkomsten Fresh FM”

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft in het verleden onrechtmatig beslag gelegd op de inkomsten van radiozender Fresh FM. Dit heeft de rechtbank in Den Haag onlangs bepaald.

Beslag

De zenderexploitant is verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan doordat er onterecht conservatoir beslag is gelegd op het belangrijkste deel van de inkomsten van Fresh FM.

In september 2015 legde Broadcast Partners in totaal 37 conservatoire beslagen op onder meer de inkomsten van de radiozender. In de periode daarna kon de radiozender als gevolg van deze beslagen niet langer aan een belangrijk deel van de verplichtingen voldoen.

Afgewezen

Het leggen van conservatoir beslag voor een gepretendeerde vordering is toegestaan, echter is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade indien de vorderingen geheel worden afgewezen, zoals in dit geval is gebeurd, aldus de radiozender in een persbericht.

Rechtenvrije muziek

Het hoogtepunt van de beslagleggingen werd bereikt in mei 2016 toen de radiozender als gevolg van betalingsachterstanden bij Buma en Sena niet langer rechtendragende muziek mocht uitzenden. De rechtbank Den Haag stelt hierover: “Hierdoor kon Fresh FM niet langer populaire auteursrechtelijk beschermde muziek uitzenden. Het ligt in de rede dat een dergelijke beperking leidt tot lagere luistercijfers, daarmee samenhangend verminderde (advertentie)inkomsten en dientengevolge een verslechtering van de financiële situatie.“.

Schadestaatprocedure

In een schadestaatprocedure zal de hoogte van de schade verder worden vastgesteld. Het uitgangspunt is daarbij volgens Fresh FM dat de radiozender in de oorspronkelijke staat zal moeten worden hersteld als voordat de onrechtmatige beslagen hebben plaatsgevonden.

“Miljoenen euro’s”

“Dat zal een enorme klus worden” zo stelt Fresh FM eigenaar Raoul Wedel. “Schaarse frequentieruimte zal opnieuw moeten worden verworven. Het zenderpark en studio’s opnieuw worden aangeschaft en geïnstalleerd. Naamsbekendheid zal opnieuw moeten worden opgebouwd en aanloopverliezen zullen moeten worden gemaakt. We hebben het over vele miljoenen euro’s”, aldus Wedel.

Cellnex

Vorig jaar werd Broadcast Partners gedeeltelijk overgenomen door het Spaanse Cellnex Telecom en zijn de vennootschappen van Broadcast Partners opnieuw ingericht. Fresh FM eist nu dat deze herinrichting van vennootschappen ongedaan wordt gemaakt “nu Fresh FM hierdoor benadeeld is in haar verhaalsmogelijkheden”, aldus de radiozender in een persbericht.

Uitzendingen

Fresh FM stopte in september 2017 met haar uitzendingen via FM en DAB+ nadat de uitzendvergunning niet was verlengd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het voormalige frequentiepakket van Fresh is in februari van dit jaar opnieuw geveild. Radio Limburg 97FM B.V heeft het kavel nu in bezit met een bod van 365.000 euro en zendt daar het programma Qmusic Non-Stop Maximum Hits op uit.

De gehele uitspraak vind je hier.