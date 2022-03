Viaplay doet de komende dagen live verslag van de testdagen van de Formule 1 in Bahrein. Veel klanten klagen over de matige beeldkwaliteit van de uitzendingen. Viaplay belooft vanaf zaterdag beterschap.

Viaplay

De nieuwe streamingdienst Viaplay is sinds 1 maart van start gegaan. Grote publiekstrekker van de nieuwe dienst zijn de live uitzendingen van de Grand Prix’s van de Formule 1. Daarnaast biedt de streamingdienst echter ook andere live sporten zoals voetbal uit de Duitse Bundesliga en darts van de dartsorganisatie PDC.

Formule 1

Donderdag was de eerste testdag te zien van de Formule 1 op het circuit van Bahrein. Viaplay doet alle drie de testdagen live verslag vanaf het circuit. Klanten van de streamingdienst klagen op sociale media over de matige beeldkwaliteit van de uitzendingen. De streamingdienst geeft aan dat vanaf zaterdag de beeldkwaliteit van de uitzendingen wordt verhoogd.

“De testdagen van Formule 1 werden vandaag gestreamd met een lagere resolutie, wat morgen ook het geval zal zijn. Maar tijdens het komende weekend en in de toekomst zullen wij het F1-seizoen van dit jaar in een hogere resolutie gaan uitzenden“, aldus de streamingdienst donderdag via haar Twitter-account.

Technische problemen

Ook afgelopen weekeinde waren er veel klachten over de live-uitzendingen van het darts toernooi ‘UK Open’ en het voetbal uit de Duitse Bundesliga. Abonnees van de dienst klaagden over haperende beelden bij de live-uitzendingen. Viaplay belooft ook voor deze klachten beterschap.