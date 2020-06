Ziggo hervat uitschakelen analoge televisiesignaal

Kabelaar Ziggo gaat op 1 juli verder met het uitschakelen van analoge televisie. Het gefaseerd uitschakelen van het analoge televisiesignaal heeft enige maanden stilgelegen vanwege de maatregelen rond het coronavirus.

Noord-Holland

Kabelaar Ziggo gaat nu op woensdag 1 juli aanstaande alsnog het analoge televisiesignaal in de regio Noord-Holland uitschakelen. Deze uitfasering stond eerder gepland op 24 maart. Hans den Heijer, woordvoerder bij Ziggo bevestigt nu tegenover deze website dat het uitfaseren van het analoge televisie weer van start gaat.

“Klanten in deze regio zijn op de hoogte gesteld en per vandaag wordt in deze regio de boodschap – mee te schakelen naar digitale televisie – ieder uur in beeld getoond tijdens de programma‚Äôs via het analoge televisie signaal.“, aldus Den Heijer. Een overzicht van de gemeenten in Noord-Holland waar het analoge televisiesignaal wordt uitgeschakeld vind je hier.

Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg zou het analoge televisiesignaal op 7 april worden uitgeschakeld. Ook deze uitschakeling kon geen doorgang vinden vanwege de maatregelen rond het coronavirus. In deze regio wordt het signaal op dinsdag 7 juli uitgeschakeld. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerder aangekondigde uitfasering van het analoge televisiesignaal in de regio’s Amersfoort, Twente en Tilburg wordt uitgevoerd.

Capaciteit

Met het uitschakelen van het analoge televisiesignaal krijgt Ziggo meer capaciteit om in te zetten voor onder andere meer digitale televisiezenders en sneller Internet. Dit snellere Internet onder de noemer Gigabit Internet is al uitgerold in de regio’s Utrecht, Hilversum en Den Haag.

Gigabit

Hans den Heijer kon nog niet aangeven wanneer de verdere uitrol van Gigabit-Internet weer wordt opgepakt. Een eerdere uitrol in Rotterdam op 24 maart is voorlopig uitgesteld.