‘NederTop 150’ te horen bij Radio 10 op Koningsdag

Op maandag 27 april, Koningsdag, staan de beste Nederpophits in de spotlights bij Radio 10 in de ‘NederTop 150’.

Nederlandse bands en artiesten

Van 07.00 tot 19.00 uur zendt het radiostation de ‘NederTop 150’ uit, een hitlijst met uitsluitend hits gemaakt door Nederlandse bands en artiesten. Radio 10 doet met de Nederpoplijst mee aan het initiatief ‘Samen Oranje’ van een groot aantal radiozenders, die op Koningsdag uitsluitend liedjes draaien van Nederlandse artiesten.

Stemmen

Tijdens de ‘NederTop 150’ kunnen luisteraars genieten van de beste Nederlandstalige hits, waaronder ‘Is Dit Alles’ van Doe Maar en ‘Duurt Te Lang’ van Davina Michelle. Ook Engelstalige hits, gemaakt door Nederlandse artiesten, zoals ‘No Mercy’ van Racoon en ‘Love Me Just A Little Bit More’ van de Dolly Dots komen voorbij. De hitlijst wordt samengesteld door luisteraars.

Vanaf vandaag kunnen luisteraars hun stem uitbrengen via de website van Radio 10 of via de gratis app. Stemmen kan tot en met vrijdag 24 april 16.00 uur. De ‘NederTop 150’ is maandag 27 april van 07.00 tot 19.00 uur te horen bij Radio 10.

Samen Oranje

‘Samen Oranje’ is een gezamenlijk initiatief van Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO FunX, 100% NL, SLAM!, KINK, Qmusic en alle publieke lokale en regionale zenders. De radiostations geven artiesten en musici uit Nederland een steuntje in de rug nu hun optredens komen te vervallen. Op Koningsdag, maandag 27 april, geeft elke zender op eigen wijze invulling aan deze themadag waarbij het Nederlands product centraal staat.

