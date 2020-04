Op Koningsdag is op NPO Radio 1, 2, 4 & 5, NPO 3FM en NPO FunX van 07.00 tot 19.00 uur uitsluitend muziek van eigen bodem te horen. Onder de gezamenlijke noemer Samen Oranje geven de zenders van de NPO, samen met een groot aantal andere radiostations, artiesten en musici van eigen bodem een steuntje in de rug nu door de coronacrisis hun optredens komen te vervallen.

Eenheid

De themadag op maandag 27 april is ook een symbool van eenheid: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd. Tal van radiozenders doen mee aan de actie, commercieel en publiek, landelijk, regionaal (RPO) en lokaal (NLPO). De deelnemers kunnen op geheel eigen wijze invulling geven aan deze dag. De stations staan in elk geval van 07.00 tot 19.00 uur in het teken van Nederlands product.

Op de radiozenders van de NPO gebeurt dit als volgt:

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 zijn de reguliere nieuws- en actualiteitenprogramma’s te horen, waarbij de muziek van 07.00 tot 19.00 uur compleet van eigen bodem komt.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 sluit op Koningsdag De Grote Bonanza af. Luisteraars kunnen sinds maandag 20 april nummers aanvragen voor zichzelf of voor iemand anders: van liedjes die troost bieden tot de broodnodige oppeppers, van klassiekers uit de Top 2000 tot gloednieuwe songs. Op Koningsdag staat De Grote Bonanza volledig in het teken van Nederlands product. Na 19.00 uur gaat NPO Radio 2 door met het Koningsdagfestival op zender en online, met live optredens van Nederlandse artiesten als Krezip, DI-RECT en Suzan & Freek.

NPO 3FM

Vanaf 00.00 uur is op NPO 3FM 24 uur Nederlands product te horen. DJ Frank van der Lende houdt tussen 18.00 en 19.00 uur een Singlefeestje waarbij luisteraars muziek van Nederlandse artiesten kunnen aanvragen.

NPO Radio 4

NPO Radio 4 heeft op Koningsdag vanaf 00.00 uur een etmaal lang aandacht voor klassieke muziek van Nederlandse musici, ensembles of componisten. Speciaal voor deze dag heeft Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki de compositie Tune-in geschreven. Dit werk, gespeeld door hoboïste Dorine Schoon, is op Koningsdag de programma-tune bij alle uitzendingen van NPO Radio 4. De partituur is ook als download beschikbaar voor verschillende instrumenten via de website van NPO Radio 4.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is van 07.00 uur tot middernacht muziek van eigen bodem te horen. In de uren van Omroep MAX kan de luisteraar op Koningsdag familie en vrienden verrassen met hun persoonlijke boodschap tijdens het MAX radio-defilé.

FunX

NPO FunX zet tussen 07.00 en 19.00 uur de luisteraars op de troon: zij mogen het volk toespreken en hun favoriete Nederlandse artiesten steunen door een nummer aan te vragen. Elk uur vertelt ook een Nederlandse artiest zelf wat zijn of haar ultieme ’NL-tune’ is. Via social media kunnen volgers aangeven welke muziek van eigen bodem zij willen horen en tussen 19.00 en 23.00 uur mixen acht verschillende dj’s alleen Nederlandse tracks. Om 23.00 uur is de allereerste uitzending van het vier weken durende Ramadan Late Night te horen.

Radiozenders

Meer informatie over de programmering van andere radiozenders tijdens Koningsdag 2020 vind je hier: